Tusk drwi z Morawieckiego. "Podjął heroiczny bój ze skażeniem Odry"

Zatruta Odra. Tusk drwi z Morawieckiego

Natomiast w piątkowe popołudnie Mateusz Morawiecki postanowił w mediach społecznościowych odnieść się do informacji dotyczących zatrucia Odry. "Całkowicie podzielam Państwa obawy i oburzenie związane z tą sprawą i zrobię wszystko, co tylko możliwe, by jak najszybciej zminimalizować skutki skażenia i jego wpływ na ekosystem" - napisał premier na Facebooku.