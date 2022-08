"To po prostu katastrofa". Niemcy wstrząśnięci tym, co stało się na Odrze

Obrońcy przyrody w Brandenburgii mają spore obawy co do przyszłości Odry, po tym jak w ostatnich dniach z Polski docierają informacje o tonach śniętych ryb i możliwym skażeniu rzeki. Jeśli doniesienia o zatruciu wody potwierdzą się, odczują to zwierzęta, rośliny i turystyka w regionie Brandenburgii - zauważa agencja dpa.