Katastrofa ekologiczna na Odrze. Wody Polskie apelują do mieszkańców

"W nawiązaniu do próśb przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego - Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli" - napisano w komunikacie.