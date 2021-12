Abp Głódź hodował tam daniele. Posłanka Lewicy oburzona decyzją śledczych

Ziemia przy rezydencji biskupa

W 2011 roku Kościół otrzymał od władz Gdańska ziemię przy rezydencji abpa Sławoja Leszka Głódzia i parafii św. Ignacego Loyoli. Dzięki 99-proc. bonifikacie zapłacono jedynie ok. 5 tys. zł. W zamian za to Kościół zrzekł się roszczeń do Parku Oliwskiego, które na początku lat 90. potwierdził ówczesny wojewoda gdański związany z PZPR, a później z SLD.