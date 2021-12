Grodzki żąda wyjaśnień od Morawieckiego. Przypomniał słynne słowa prezesa PiS

Tomasz Grodzki skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, w którym oczekuje wyjaśnień ws. inwigilacji senatora Krzysztofa Brejzy. Marszałek Senatu nawiązał do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, który w 2006 r. porównał opozycję do ZOMO.