Morawiecki narzekał we włoskich mediach. "Wiem dobrze, o co chodzi"

Morawiecki podkreślił też, że "zwalczanie nielegalnej migracji jest prerogatywą państw, tak Włoch, jak i Polski". - Meloni powinna mieć władzę, by zwalczać nielegalną migrację w interesie Włoch. Nie jest zadaniem sędziów decydowanie o tym, co robić - oświadczył.

Po powrocie do Libii Andżiem został entuzjastycznie przyjęty w Trypolisie. Jest on oskarżany o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym o śmierć ponad 30 osób. Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi wyjaśnił, że Libijczyk został wydalony do swojego kraju, ponieważ uznano go za osobę niebezpieczną.