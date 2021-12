Maciej Wąsik o inwigilacji Pegasusem: Zazwyczaj złodziej najgłośniej krzyczy "łapać złodzieja"

"Tusk to klasyczny diabeł..."

We wtorek Donald Tusk wezwał na konferencji prasowej do powołania komisji śledczej w sprawie inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Maciej Wąsik przypomniał, że za rządów koalicji PO-PSL służby specjalne monitorowały rozmowy dziennikarzy. Wspomniał też sprawę swojej żony, Romualdy Wąsik, która "przez trzy miesiące była podsłuchiwana przez ABW". - Tusk to jest taki klasyczny diabeł, który ubrał się w ornat i ogonem na msze dzwoni - ocenił.