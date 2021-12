Inwigilacja Pegasusem. Tusk: będziemy wnosić o powołanie komisji śledczej

- To jest rzecz bez precedensu w naszej historii. To najpoważniejszy kryzys demokracji w naszym kraju po 1989 - oświadczył lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, odnosząc się do informacji o inwigilacji systemem Pegasus. W mocnych słowach odniósł się też do ostatniego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem prezes PiS przyznał się w nim do "bezradności i kapitulacji".