Wrzucił do puszki WOŚP falsyfikat. Wystawili go na aukcję

Podczas liczenia pieniędzy, uzbieranych przez wolontariuszy WOŚP w Legnicy, w jednej z puszek odkryto coś, za co nie da się nic kupić. To służąca do zabawy replika 10 zł. Na odwrocie "dowcipniś" zamieścił wulgarną informację, tłumacząc, że prawdziwe pieniądze wpłacił na TV Republika. Legnicki sztab znalazł sposób, jak zarobić na bezwartościowym papierku.