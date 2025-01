Nowe fragmenty nagrań z wieży. "Zderzenie, zderzenie, alarm"

- Nie wiem, czy wyłapaliście, co się stało, ale doszło do zderzenia na podejściu do pasa 33, zamierzamy przerwać operacje na czas nieokreślony - słychać głosy kontrolerów ruchu lotniczego tuż po katastrofie, która miała miejsce na lotnisku pod Waszyngtonem. - Zderzenie, zderzenie, zderzenie, alarm numer trzy - wykrzykiwali inni.