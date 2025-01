Trzaskowski od razu zareagował. "Nie mogą ponieść emocje"

- Wokół jest dużo brutalności, agresji. Nawrocki cały czas podkreśla, że jest bardzo silny. Pan nie powinien bać się boksera. Pan powinien bronić się przed nim. Niech pan profilaktycznie go uderzy - zaproponował jeden z uczestników spotkania. Było to pierwsze pytanie z sali i jednocześnie nawiązanie do głośnych słów księdza z wiecu Karola Nawrockiego.