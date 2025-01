"Nie przyjmuję uwagi". Nawrocki zabrał głos w bulwersującej sprawie

W środę Karol Nawrocki spotkał się ze związkowcami i pracownikami LW Bogdanka. Podczas późniejszej konferencji prasowej przed siedzibą spółki kandydat PiS odniósł się do sprawy proboszcza parafii w Ciechanowie, który na wiecu wyborczym radził Nawrockiemu, aby "wymierzył prawy prosty albo lewy" prof. Antoniemu Dudkowi .

- Natomiast jeśli pani redaktor albo profesor Dudek jesteście w trwodze, to gwarantuję, że moje umiejętności bokserskie zostawiam na występy w ringu bokserskim. Pan profesor wie, że jestem osobą bardzo łagodną, spokojną, uśmiechniętą. Więc tej uwagi i tej opinii, tego życzenia księdza oczywiście nie przyjmuję, a za wszystkie pozostałe do księdza mówię: Bóg zapłać. Dziękuję że wierzy we mnie i w moje zwycięstwo - mówił dalej Nawrocki.