"Bizantyjski lord na włościach". Duchowny skomentował ogromny majątek abp Głodzia

Zauważył również, że do teraz nie zostały wyciągnięte praktycznie żadne konsekwencje wobec hierarchy, co do którego istnieje podejrzenie, że tuszował sprawy o charakterze pedofilskim, gromadził ogromny majątek w niejednoznacznych okolicznościach i został nawet lokalnym sołtysem, mimo że stoi to w sprzeczności z prawem kanonicznym.