Abp Głódź sołtysem. We wsi wybuchły pierwsze swary

Wychodzi na to, że sołectwo arcybiskupa to jedna uliczka, a przy niej kilka hektarów kukurydzy oraz pole ze zbożem. Wzdłuż drogi stoi 10 domów schowanych pomiędzy drzewami. Większość to drewniane chaty, a część jest już opuszczona. Najświeższa farba jest na domu i płocie abp. Głódzia. Zadzwoniłem do drzwi, ale nikt nie otworzył. Najbliższy sąsiad nie widział w czwartek sołtysa.