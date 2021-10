Wpływy polskiego Episkopatu. Wstrząsający reportaż TVN24

O tragedii Janusza Szymika, ofiary księdza pedofila kard. Dziwisz miał wiedzieć co najmniej od 2012 roku. List m.in. w tej sprawie przekazał mu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Uważam, że za wszystkim stał kard. Stanisław Dziwisz i to on jest główną postacią ukrywania pedofilii księdza Jana W. i nienadawaniu biegu tej sprawie - powiedział Szymik.