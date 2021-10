Raport o pedofilii w Kościele. "Jestem pewny, że polscy katolicy też zaufają niezależnej komisji ekspertów"

Ta różnica jest rzeczywiście zauważalna i znamienna. Szczególnie jeśli odniesiemy ją do nadużyć, które badano w innych strukturach społecznych. Wydaje się, że np. w sporcie, w klubach sportowych liczby przypadków pedofilii, odnoszące się do chłopców i dziewcząt, mogą być odwrotne. Sam Kościół nazywa to zjawisko hebefilią (seksualne preferencje do kontaktów z osobami we wczesnym okresie dojrzewania, w przeciwieństwie do efebofilii, w późnym okresie dojrzewania – red.).