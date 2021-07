Działka po danielach abpa Głódzia. Beata Maciejewska z Lewicy apeluje do Aleksandry Dulkiewicz

- Rozumiem emocje, które towarzyszą obecnie dyskusji o Kościele w Polsce, ale powinniśmy kierować się tu interesem miasta - on nie powinien być niżej, niż emocje polityczne. Jeżeli posłanka Maciejewska ma pretensje do miasta, to może powinna je też skierować do swojego obecnego środowiska politycznego. To wojewoda Jędykiewicz z SLD potwierdził przed laty prawo Kościoła do Parku Oliwskiego - mówi Daniel Stenzel.