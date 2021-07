Gdańsk. Śledztwo ws. pobicia osób LGBT umorzone. Dulkiewicz krytykuje prokuraturę

Śledztwo ws. pobicia osób LGBT umorzone

- ⁠Jest to kwestia bezpieczeństwa obywateli, ale też obywateli LGBT - mówił Jacek Jasionek, prawnik ze stowarzyszenia Tolerado. - W maju udało się schwytać sprawców ataku na kibiców Manchesteru United. Apeluję do policji, by tak samo traktowała nas, osoby LGBT, jak zwykłych obywateli. Będzie zażalenie, będziemy podejmować czynności, które doprowadzą do ukarania - dodał.