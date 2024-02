Szorstka przyjaźń generała z prezydentem. Trwa ich wojna podjazdowa

W Ukrainie nikt nie chce brać odpowiedzialności za najbliższe miesiące wojny, które mogą być bardzo trudne. Głównie przez błędy i zaniechania polityków. Zdawać by się mogło, że na kijowskich szczytach władzy zapomniano już, że niemal dwa lata temu Rosjanie stali u progu stolicy. Obecnie wojna zaczyna być traktowana, jak przez ostatnie lata traktowane były walki w Donbasie: spowszedniała. Armia to widzi. Niestety, może jedynie apelować do rozsądku polityków.