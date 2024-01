Bezcenny dla Rosji samolot zestrzelony. Co to oznacza dla kolejnych miesięcy wojny?

AWACS po rosyjsku

"Latający spodek" i "grzyb" - tak rosyjscy nazywają A-50, jedyny w rosyjskim arsenale samolot wczesnego ostrzegania. Rodził się w bólach niemal pół wieku i do dziś nie udało mu się dorównać zachodnim odpowiednikom. Sami Rosjanie nie są pewni co do zdolności własnych samolotów. Raz informują, że duże obiekty, jak samoloty transportowe czy bombowce, może namierzyć z odległości 600 km, innym razem, że z 400 km.