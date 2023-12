Ukraińcy liczą straty. NATO nie było w stanie pomóc

Inne szkolenie, inne warunki walki na froncie

Widać to było choćby podczas uderzenia na Tokmak, kiedy dowódca pułku posyłał do boju kolejne pojazdy zmechanizowane i stracono kompanię zmechanizowaną. Podobnie działo się pod Awdijiwką, gdzie żołnierze 110. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej z Korpusu Rezerwowego sami podkreślali, że byli słabo wyszkoleni i wyposażeni przez co - choć powstrzymują Rosjan - to ponieśli znaczne straty.