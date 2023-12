Z czym musi się zmierzyć nowy szef MON? "Nie mamy czasu"

Nadal brakuje sprzętu inżynieryjnego, mostów towarzyszących, wozów załadowczych, systemów łączności, w tym węzłów na poziomie brygady i dywizji. Zaczął za to zamawiać uzbrojenie, to bowiem lepiej wygląda jako tło do politycznych wystąpień i jest namacalnym dowodem na wzmacnianie potencjału armii.