Rosjanie biją rekordy. Coraz więcej żołnierzy dezerteruje

Powrotu na front odmówił za to Buriata, Zorigto Abrażajewa, który zdezerterował, wrócił do domu, sfałszował własny akt zgonu i próbował odebrać odszkodowanie za własną śmierć. Został skazany na pięć lat kolonii karnej. Ze względu na to, że nie tylko zdezerterował, ale próbował wyłudzić pieniądze, nie zaproponowano mu "zawiasów".