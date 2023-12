Ukraina przechodzi do obrony. Generał ocenia, że powinno to stać się już dawno

Coraz więcej mówi się o tym, że sytuacja Ukraińców jest na tyle trudna, że jedyne, na co ich teraz stać, to przejście do obrony. Wołodymir Zełenski w wywiadzie dla Associated Press powiedział, że wraz ze zbliżającą się zimą Rosja stara się przejąć inicjatywę na froncie. - Ukraina stara się wzmocnić potencjał obronny i rozwijać własną produkcję broni i amunicji. Wojna z Rosją weszła w nowy etap - dodał.

"To, że Ukraińcy przechodzą do obrony, to dobry objaw"