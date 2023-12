Piekło na lewym brzegu Dniepru. "Nikt nie zna celów. Dowództwo nas opuściło"

"Każdego dnia siedzieliśmy w lesie i mierzyliśmy się z ogniem. Byliśmy uwięzieni - wszystkie drogi i ścieżki są zaminowane. Rosjanie nie są w stanie wszystkiego kontrolować i my to wykorzystujemy. Ale ich drony cały czas brzęczą w powietrzu i są gotowe do ataku, gdy tylko zauważą ruch" - przekazał anonimowy Ukrainiec. "Nasze drony i rakiety zadają wrogowi ciężkie straty. Braliśmy też jeńców, ale dokąd z nimi iść, skoro nie da się nawet przejść przez rzekę z rannymi towarzyszami?" - dodał.