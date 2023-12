Koniec z pomocą dla Ukrainy z USA? "Powstrzymanie od działania da sukces Rosji"

- Biały Dom rzucił tutaj pewne koło ratunkowe, łącząc wiele rzeczy w jednej ustawie - pomoc dla Ukrainy, Izraela i dodatkowe środki na zapewnienie szczelności południowej granicy USA. Po to, by zamydlić podziały w ramach ugrupowań. Johnson nie chce się na to jednak zgodzić. Mówi, że będzie rozdzielał prośby prezydenta na osobne kwestie. Jeśli tak będzie, dobrze, żeby zostały poddane pod głosowanie. Mielibyśmy wówczas jasność co do poparcia dla wspierania Ukrainy - dodaje.