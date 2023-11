Zaskakujące wyniki sondaży w USA. Ocenili Bidena i Trumpa

To Trump, a nie Biden, jest szerzej postrzegany jako osoba zmniejszająca ryzyko wciągnięcia Stanów Zjednoczonych w wojnę, a także bardziej postrzegana jako osoba zdolna do zwiększenia pokoju i stabilności na świecie. 43 procent badanych twierdzi, że jeżeli Donald Trump wygra, to ryzyko wybuchu wojny będzie malało, w przypadku Joe Bidena tylko 23 procent ankietowanych w to wierzy.