Wszystkie chwyty dozwolone. Rosjanie kopiują ukraińskie rozwiązania

Nie są to jedyne morskie maszyny w ukraińskiej służbie. Do floty trafiły również przekazane przez Brytyjczyków bezzałogowce REMUS 100, produkowane przez amerykańską firmę Hydroid Inc. Służą one do rozpoznania szlaków wodnych, poszukiwania min morskich i ochrony podejść do portów oraz innej infrastruktury krytycznej.