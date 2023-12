Morawiecki zawarł ugodę i wypłacił. Nie pomogło. Czesi szykują nowy spór o Turów

Ledwie jednak załatwiono ten problem, a już pojawił się kolejny. Chodzi o przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego. Organizacje ekologiczne, które walczą ze spalaniem paliw kopalnych, wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję minister Anny Moskwy. Urzędnik przedłużyła okres koncesji dla Turowa z 2026 roku do 2044 roku. Pod koniec sierpnia sąd administracyjny zawiesił to postępowanie do czasu rozstrzygnięcia formalnego innego wniosku PGE GiEK o zmianę decyzji środowiskowej.