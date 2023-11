Węgry: Orbán otwiera nowy front konfrontacji z UE

Urząd ma otrzymać w tym celu prawie nieograniczone prawa dostępu do wszelkiego rodzaju danych badanych organizacji i osób. Na podstawie jego "raportów o suwerenności" można by wszczynać postępowania przygotowawcze i karne przeciwko organizacjom i osobom – byłoby to szeroką podstawą do szykanowania i nękania krytyków systemu Orbána.