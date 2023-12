Nowy kraj dołącza do afery. "Buduj te horrory w swoim ogrodzie"

Czeskie media relacjonują, że ich rząd zamierza do 2025 roku wytyczyć 60 stref, w których inwestor miałby ułatwioną drogę do budowy farm wiatrowych . Takie miejsca nazywane są "strefami przyspieszenia", gdzie nie będzie obowiązywać ocena wpływu inwestycji na środowisko. Dzięki temu uzyskanie zezwolenia na budowę zostałoby skrócone do roku. Strefy miałyby powiększyć istniejące już farmy albo powstać w nowych miejscach. Nad przepisami i wyznaczeniem stref pracuje od kilku miesięcy minister środowiska Petr Hladik.