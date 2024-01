Protesty w całej Ukrainie. Stawiają Zełenskiego pod ścianą

Dlatego armia skłania się do zwalniania nie po 18 miesiącach, a po 24, a nawet - 36. Tak, aby doświadczeni żołnierze pozostali jak najdłużej na froncie. Pozwoliłoby to na wyszkolenie zmobilizowanych do poziomu, który pozwoliłby na spokojną rotację i stopniowe wprowadzanie do linii mniej doświadczonych żołnierzy.