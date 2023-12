"Niewiarygodna pomoc". Ukraińcy nagle o niej zapomnieli?

- Przestrzegam, Niemcy zawsze będą chcieli się porozumieć z Ruskimi ponad głowami państw Europy Środkowej. To Polska przyjęła parę milionów Ukraińców pod nasze dachy, to Polacy przyjęli Ukraińców, to my najwięcej pomagaliśmy w czasie, kiedy Niemcy chcieli wysyłać do oblężonego Kijowa pięć tysięcy hełmów. Warto, aby pan nie zapominał o tym, panie prezydencie Zełenski - apelował ówczesny premier Mateusz Morawiecki.