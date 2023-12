Stracili co trzecią maszynę. Rosjanie chcą cudu i powrotu produkcji

Trudne zadania

Od początku rozpętanej przez Kreml wojny Rosjanie stracili podczas zadań bojowych co najmniej 28 samolotów szturmowych, a to stanowi 30 proc. użytych sił. Drugie tyle to straty niebojowe oraz te ze względu na nieopłacalność napraw uszkodzonych maszyn. Ukraińcy stracili aż 22 maszyny z ok. 30, jakie posiadali, choć Rosjanie twierdzą, że zestrzelili ponad 70 maszyn.