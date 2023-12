Protesty, korupcja i kłótnie z wojskiem. Zełenski ma coraz większy kłopot

Z sondażu Ipsos, zleconego przez agencję Reutera, wynika, że poparcie wśród Amerykanów dla pomocy Ukrainie po wyhamowaniu ofensywy wyraźnie spadło. W maju było to 46 proc., w czerwcu - tuż przed rozpoczęciem kontrofensywy - wzrosło do 65 proc., by miesiąc później spaść do poziomu 41 proc. Chwilowa euforia szybko się skończyła.