Koszty myśliwców wzrastają lawinowo. Amerykanie nie doszacowali?

Z tego powodu Amerykanie zastanawiają się nad sensem zakupów kolejnych maszyn tego typu. John Garamendii, przewodniczący podkomisji ds. gotowości bojowej podkreślił przed dwoma laty, że obecne koszty utrzymania kupowanych przez siły powietrzne F-35A są o około 47 proc. wyższe niż to, co może wydać USAF. Oznacza to, że armia znacznie nie doszacowała budżet na utrzymanie maszyn.