"Naciskają, by Kijów zgodził się na ustępstwa". Fatalne zapowiedzi z USA

We wrześniu wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki szacował, że Rosjanie będą w stanie produkować w najbliższych miesiącach maksymalnie ok. 150 pocisków Kalibr miesięcznie i 80 sztuk Iskanderów. I to przy założeniu, że będą mieli odpowiedni zapas podzespołów elektronicznych i zostaną w pełni wykorzystane moce przerobowe fabryk. Jak się okazało, nie mieli.