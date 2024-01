Polski sprzęt sposobem na Rosjan. Broni kluczowych odcinków frontu

Prócz nich Kijów kupił wówczas ok. 150 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak i ok. 100 zestawów ręcznych przenośnych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych Piorun. Jest to efekt nie tylko dużych potrzeb frontowych, ale przede wszystkim dobrej renomy, jaką cieszą się polskie produkty na wschodzie.