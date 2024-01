"Co to oznacza? Tylko jedno - ryzykują naruszenie klauzuli 19 Podstaw rosyjskiej polityki odstraszania nuklearnego: "d) agresja przeciwko Federacji Rosyjskiej z użyciem broni konwencjonalnej, gdy zagrożone jest samo istnienie państwa". To nie jest prawo do samoobrony, ale bezpośrednie i oczywiste uzasadnienie użycia przez nas broni jądrowej przeciwko takiemu państwu. Wszyscy spadkobiercy Hitlera, Mussoliniego, Pétaina i innych w dzisiejszej Europie, która wspiera nazistów w Kijowie, powinni o tym pamiętać" - przekazał.