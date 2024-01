Potężny cios. Rosjanie stracili "oczy na niebie"

Ukraińskie media informują o zestrzeleniu dwóch rosyjskich samolotów w rejonie Morza Azowskiego. Jeden z nich to warta ok. 330 mln dolarów maszyna A-50. To rosyjska wersja samolotów AWACS - "oczy Rosji na niebie". Druga maszyna - Ił-22M - to samolot dowodzenia.