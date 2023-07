Szczyt NATO w Wilnie. Polskie władze "chłodzą głowy"

Takiego kroku spodziewają się także eksperci. - To by było symboliczne i politycznie ważne, bo do tej pory taki uprzywilejowany status miała tylko Rosja. Utworzenie Rady Ukraina-NATO byłoby sygnałem, że Ukraina zyskuje uprzywilejowany status na rzecz Rosji. To otworzyłoby jej łatwiejszy dostęp do konsultacji, które do tej pory były często blokowane przez Węgry - mówi Wirtualnej Polsce dr Wojciech Lorenz z Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych.