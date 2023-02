Wielki pokaz siły NATO w Polsce. Rząd nie wyklucza manewrów z Niemcami i USA. Gen. Skrzypczak: Najwyższy czas

Wojskowy przekonuje, że nie ma co obawiać się reakcji Rosji czy Białorusi. - Oni zawsze będą twierdzić, że to prowokacja albo przygotowania do ataku na Białoruś. Nie ma się co tym przejmować. Powinniśmy te manewry potraktować jako element odstraszający przeciwnika. NATO przecież nie zamierza nikogo atakować, bo jest sojuszem obronnym. A wojska Rosji i Białorusi cały czas coś ćwiczą. Próbują nas straszyć, więc my mamy prawo, a nawet obowiązek, robić to samo - zaznacza gen. Skrzypczak.