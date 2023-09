"Sytuacja fatalna". Ekspert o ruchu władz Ukrainy

- Co ciekawe, również ukraińscy rolnicy apelowali do swoich władz, by emocjom nie ulegać. Były głosy, by nie sięgać po tego typu działania. Stało się i niestety po obu stronach widać, że emocje biorą górę. To nie jest klimat do spokojnych rozmów. Sytuacja jest fatalna. Trudno znaleźć właściwe określenie dla tego sporu w świetle zagrożenia dla przyszłości Ukrainy, Polski i Europy - dodaje były minister gospodarki w rządach Marka Belki i Leszka Balcerowicza.