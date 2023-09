Polacy o uchodźcach z Ukrainy. Większość myśli tak samo

I to już się dzieje. Według danych Eurostatu na koniec czerwca 2023 roku w Niemczech zarejestrowanych było ok. 1,1 mln obywateli Ukrainy, podczas gdy w Polsce było to prawie 975 tys. Od sierpnia 2022 roku liczba zarejestrowanych uchodźców w Polsce zmalała o ponad 350 tys. osób, a w Niemczech - wzrosła o ponad 410 tys. w tym samym czasie.