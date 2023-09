Dlaczego Ukraińcy wybierają Niemcy zamiast Polski? Nie tylko dla pieniędzy

Sondaż "Z Polski do Niemiec" jest kolejnym takim przedsięwzięciem. Między 4 a 21 sierpnia tego roku ankieterzy przepytali w Niemczech 400 żyjących tam dorosłych obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku przybyli jako uchodźcy wojenni do Polski, a następnie przeprowadzili się do Republiki Federalnej.