Chińskie ograniczenia dotyczące eksportu dronów poważnie skomplikowały ich dostawy do Rosji i doprowadziły do niedoborów szeregu komponentów - informuje "Kommersant". Główni rosyjscy producenci dronów zdołali co prawda zgromadzić ppewne zapasy i mają nadzieję, że ich dostawcy w Chinach będą mogli uzyskać licencje na eksport do Rosji, jednak proces ten może potrwać nawet rok. Aby uzyskać licencję konieczne będzie udowodnienie, że dron, czy też specjalistyczne urządzenia, takie jak kamery termowizyjne, pokladowy sprzet radiowy czy laserowe dalmierze, nie będą wykorzystywane do celów wojskowych.