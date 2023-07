Sprawa pani Joanny. Szymczyk o dwóch oświadczeniach policji

Szymczyk o działaniach policji ws. pani Joanny

- Zdecydowanie nie zgadzam się z treścią tego oświadczenia, stąd m.in. to polecenie kierownictwa Komendy Głównej Policji, żeby to oświadczenie wycofać. Przekazałem komendantowi wojewódzkiemu policji w Krakowie, by wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które je przygotowały. Było nieprofesjonalne i nie opierało się na faktach. Przede wszystkim ujawniało elementy tajemnicy lekarskiej, czego nie można było zrobić - powiedział gen. Jarosław Szymczyk na antenie Polsat News.