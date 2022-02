Spot Donalda Tuska robi furorę w sieci. Eksperci o jego słabych punktach

- Jest opublikowany we właściwym czasie, bo trwa dyskusja na temat środków z Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Dobrze, że Donald Tusk firmuje ten spot swoją osobą, mówi w nim dobitnie. To umacnia go jako lidera opozycji. Widać, że Lewica zareagowała na to negatywnie. Spot działa na wyobraźnię. On poruszy oczywiście tych, którzy i tak poszliby głosować na inne partie niż PiS, ale również może zadziałać na wyobraźnię ludzi, którzy w czasie wyborów zostaliby w domach, a są proeuropejscy. Tych osób nie będzie dużo, ale obstawiam, że mogą to być 1-2 punkty procentowe - powiedziała Renata Mieńkowska-Norkiene.