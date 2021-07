Tusk rozpalił Polskę, Kaczyński rozgrzał PiS. Najgorętszy tydzień roku przyniósł jednego zwycięzcę

Dr Mieńkowska-Norkiene zauważa, że w pewnym sensie Donald Tusk zepchnął do narożnika najpopularniejszego polityka opozycji, czyli Rafała Trzaskowskiego. Ale - zaznacza ekspertka - role między tymi politykami miały zostać ustalone. - Trzaskowski jest dobry w łączeniu, jednoczeniu. To było widać podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Tusk natomiast jest facetem do walki. Na tę walkę przyjdzie jeszcze czas, na razie Tusk jest od tego, by rozbudzić nadzieję. To jego pierwsze zadanie - wyjaśnia politolożka.