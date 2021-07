Leszek Miller dla WP: Kaczyński nie wykończy TVN. PiS ośmieszy się przed USA

Leszek Miller: Polityka zagraniczna PiS, wszystko to, co kierowane jest "na zewnątrz" kraju, jest zawsze funkcją sytuacji wewnętrznej. Z tego punktu widzenia należy oceniać wszystko to, co robi PiS z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Awantura wokół tej sprawy jest potrzebna Jarosławowi Kaczyńskiemu na użytek wewnętrzny, w Polsce.